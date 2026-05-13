Guimet+ Chine, Musée des arts décoratifs Sabatier d’Espeyran, Montpellier

Guimet+ Chine Samedi 23 mai, 19h00 Musée des arts décoratifs Sabatier d’Espeyran Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

L’accès à l’exposition temporaire Guimet+ Chine est libre et gratuit.

Musée des arts décoratifs Sabatier d’Espeyran 6bis Rue Montpellieret, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr/histoire-hotel-sabatier-despeyran Dans le prolongement de la modernisation et de l’extension du musée Fabre, l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran accueille le département des arts décoratifs du musée. Cette demeure historique permet de découvrir les cadres de vie des sociétés bourgeoises et aristocratiques des XVIIIe et XIXe siècles. Dans les décors entièrement restaurés de ses salons, l’hôtel dévoile une collection de mobilier remarquable ainsi qu’un fonds de céramiques et de pièces d’orfèvrerie. L’ensemble de la collection est installé dans ces intérieurs fidèlement reconstitués. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

L’accès à l’exposition temporaire Guimet+ Chine est libre et gratuit.

Musée Fabre ©Montpellier3M