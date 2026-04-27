Montpellier

COMME UN AIR DU JAPON ÉDITION PRINTEMPS DOMAINE DE LA TOUR

5 Rue du Pas du Loup Montpellier Hérault

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Pour cette édition printemps, le Domaine a le plaisir de s’associer à Goen no wa et Kotobuki, pour vous offrir une moment gastronomique inoubliable.

Pour cette édition printemps, le Domaine a le plaisir de s’associer à Goen no wa et Kotobuki, pour vous offrir une moment gastronomique inoubliable.

Ils vous guideront à travers une expérience culinaire et sensorielle

Vous pourrez découvrir ou (re)découvrir les subtilités du saké, avec des bouteilles exclusives en accord parfait avec un menu de saison fait maison.

Sur réservation, places limitées (cadre intimiste)

Parking privé, accessible vélo, direct tram ligne 5 arrêt Estanove. .

5 Rue du Pas du Loup Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 89 22 66 63 contact@domaine-de-la-tour-montpellier.fr

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English :

For this spring edition, the Domaine is pleased to join forces with Goen no wa and Kotobuki, to offer you an unforgettable gastronomic experience.

L’événement COMME UN AIR DU JAPON ÉDITION PRINTEMPS DOMAINE DE LA TOUR Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER