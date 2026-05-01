Montpellier

TTO WEITAM AU DRAPEAU ROUGE

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

MONTPELLIER ON REVIENT

Après un premier passage à Montpellier qui nous a clairement donné envie de revenir… on remet ça.

MONTPELLIER ON REVIENT

Après un premier passage à Montpellier qui nous a clairement donné envie de revenir… on remet ça.

Cette fois, rendez-vous jeudi 14 mai chez Drapeau Rouge !

Que tu sois amateur curieux ou vrai passionné, viens trinquer avec nous.

Ramène tes potes et ta bonne humeur ! .

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr

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English :

MONTPELLIER ON REVIENT

After our first visit to Montpellier, which clearly made us want to come back? we’re back again.

L’événement TTO WEITAM AU DRAPEAU ROUGE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER