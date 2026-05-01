TTO WEITAM AU DRAPEAU ROUGE Montpellier
TTO WEITAM AU DRAPEAU ROUGE Montpellier jeudi 14 mai 2026.
Montpellier
TTO WEITAM AU DRAPEAU ROUGE
53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
MONTPELLIER ON REVIENT
Après un premier passage à Montpellier qui nous a clairement donné envie de revenir… on remet ça.
MONTPELLIER ON REVIENT
Après un premier passage à Montpellier qui nous a clairement donné envie de revenir… on remet ça.
Cette fois, rendez-vous jeudi 14 mai chez Drapeau Rouge !
Que tu sois amateur curieux ou vrai passionné, viens trinquer avec nous.
Ramène tes potes et ta bonne humeur ! .
53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr
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English :
MONTPELLIER ON REVIENT
After our first visit to Montpellier, which clearly made us want to come back? we’re back again.
L’événement TTO WEITAM AU DRAPEAU ROUGE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER
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