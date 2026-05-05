Raconter l’oeuvre, Musée Fabre, Montpellier

Raconter l’oeuvre Samedi 23 mai, 17h00 Musée Fabre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

En participant au dispositif “ La classe, l’oeuvre”, les élèves inscrits en 2nde en option facultative Arts Plastiques au lycée La Merci vont affiner leur capacité à se saisir d’une oeuvre, ici choisie dans la collection du musée Fabre, dans un travail convoquant questionnement du fait artistique, pratique réflexive des arts plastiques, présentation d’une création, d’une démarche, d’une pratique photographique.

Les élèves auront chacun à concevoir et réaliser un projet artistique personnel traitant la proposition “Raconter l’oeuvre” qui :

– sera élaboré sur la base d’un questionnement d’une oeuvre de la collection du musée Fabre,

– relèvera d’une pratique plasticienne de la photographie,

– comprendra des croquis réguliers témoignant de leur processus de travail,

– considérera la présentation des réalisations photographiques dans l’auditorium du musée et des croquis dans deux vitrines mises à disposition par le musée.

Musée Fabre 39 Boulevard Bonne Nouvelle, 34090 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://museefabre.montpellier3m.fr/ Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle.

Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle.

Sculptures bronzes, céramique italienne et française.

La classe, l’œuvre !

Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole