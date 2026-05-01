Montpellier

PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2026 DU FESTIVAL ARABESQUES

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Une programmation entière à découvrir. Et une soirée pour célébrer ça tous ensemble comme il se doit.

Le 29 mai, on vous donne rendez-vous à Tropisme pour le grand lancement d’Arabesques 2026 toute la prog’ dévoilée en avant-première, la billetterie ouverte, et Aziz Konkrite aux platines pour un DJ set en plein air qui ouvre cette nouvelle édition du festival.

21 ANS D’ARABESQUES, ÇA SE FÊTE !

Une programmation entière à découvrir. Et une soirée pour célébrer ça tous ensemble comme il se doit.

Le 29 mai, on vous donne rendez-vous à Tropisme pour le grand lancement d’Arabesques 2026 toute la prog’ dévoilée en avant-première, la billetterie ouverte, et Aziz Konkrite aux platines pour un DJ set en plein air qui ouvre cette nouvelle édition du festival.

VENDREDI 29 MAI 19H00

GRATUIT & EN PLEIN AIR .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

A whole program to discover. And an evening to celebrate it all together.

On May 29, we look forward to seeing you at Tropisme for the grand launch of Arabesques 2026: a preview of the entire program, tickets on sale, and Aziz Konkrite on the decks for an open-air DJ set to open this new edition of the festival.

L’événement PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2026 DU FESTIVAL ARABESQUES Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER