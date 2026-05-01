PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2026 DU FESTIVAL ARABESQUES Montpellier
PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2026 DU FESTIVAL ARABESQUES Montpellier vendredi 29 mai 2026.
Montpellier
PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2026 DU FESTIVAL ARABESQUES
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Une programmation entière à découvrir. Et une soirée pour célébrer ça tous ensemble comme il se doit.
Le 29 mai, on vous donne rendez-vous à Tropisme pour le grand lancement d’Arabesques 2026 toute la prog’ dévoilée en avant-première, la billetterie ouverte, et Aziz Konkrite aux platines pour un DJ set en plein air qui ouvre cette nouvelle édition du festival.
21 ANS D’ARABESQUES, ÇA SE FÊTE !
Une programmation entière à découvrir. Et une soirée pour célébrer ça tous ensemble comme il se doit.
Le 29 mai, on vous donne rendez-vous à Tropisme pour le grand lancement d’Arabesques 2026 toute la prog’ dévoilée en avant-première, la billetterie ouverte, et Aziz Konkrite aux platines pour un DJ set en plein air qui ouvre cette nouvelle édition du festival.
VENDREDI 29 MAI 19H00
GRATUIT & EN PLEIN AIR .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
A whole program to discover. And an evening to celebrate it all together.
On May 29, we look forward to seeing you at Tropisme for the grand launch of Arabesques 2026: a preview of the entire program, tickets on sale, and Aziz Konkrite on the decks for an open-air DJ set to open this new edition of the festival.
L’événement PRÉSENTATION DE L’ÉDITION 2026 DU FESTIVAL ARABESQUES Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER
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