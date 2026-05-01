Montpellier

FENÊTRES PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES DE MONTPELLIER

Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir, du 29 au 31 mai 2026, l’exposition Fenêtres, rassemblant une sélection d’oeuvres réalisées par les artistes de l’association Les Briscarts.

Ce parcours artistique invite les visiteurs à s’immerger dans une multiplicité d’univers visuels et plastiques, reflet de la richesse et de la diversité de la création contemporaine locale.

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir d’accueillir, du 29 au 31 mai 2026, l’exposition Fenêtres, rassemblant une sélection d’oeuvres réalisées par les artistes de l’association Les Briscarts.

Ce parcours artistique invite les visiteurs à s’immerger dans une multiplicité d’univers visuels et plastiques, reflet de la richesse et de la diversité de la création contemporaine locale.

VERNISSAGE VENDREDI 29 MAI À 18H30

À l’occasion de cette exposition, l’association des Briscarts, qui regroupe une centaine d’artistes de toutes disciplines artistiques, est ravie d’annoncer la 38 ème édition de son parcours d’ateliers d’artistes de Montpellier Méditerranée Métropole.

Les 29, 30 et 31 mai 2026, de 11h à 19h, 34 artistes présenteront leurs créations à l’Espace Saint-Ravy, autour du thème Fenêtres, et ouvriront les portes de leurs ateliers durant le week-end, offrant une occasion unique d’explorer leur univers.

Les travaux des artistes sont aussi présentés sur le site briscarts.com et dans sa galerie numérique.

Les techniques présentées — allant de la sculpture à la peinture, en passant par la photographie, la gravure, le collage et l’assemblage — promettent une expérience artistique riche, sensible et diversifiée. Le motif de la fenêtre, retraçant l’histoire de l’art, devient le fil conducteur d’une réflexion partagée sur la création, le regard et l’ouverture sur le monde.

Depuis vingt ans, ces parcours sont devenus des rendez-vous incontournables pour un large public d’amateurs d’art. De leur côté, les artistes apprécient pleinement ce partage autour de leurs créations dans l’intimité de leurs ateliers.

Artistes participants (34)

BESNIER Elisabeth BEUCHER Véronique B.HELLIN Zoé BONNET-MASIMBERT Claire CARRAZ Daniel CAZES Hélène CAZILHAC Gisèle CHARBONNIER Caroline DOYEN Christophe FARABI Sadik GIRARD Elisabeth GREEN CERAMIX Helen HAAS Isabelle KLOD LACAM Vincent LANTHEAUME Rosine LECARPENTIER Isabelle LIBERAJ Cicoj LISEL MARIE-NOËL MIA MOCH Emmanuelle O.VINGT PETIT Muriel PEYTAVI Pierryl RAUCOULES Gérard ROCHETTE Caroline SAUVAGE François SEIGNEURET Sylvie SHAN-SHAN STEFANI Erica THOMAS Madeleine TIZIEN Corinne TOQUEBIOL Jean-Claude .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 80 33 83 42 briscarts@gmail.com

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English : FENÊTRES PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES DE MONTPELLIER

From May 29 to 31, 2026, Espace Saint-Ravy is delighted to host the Fenêtres exhibition, featuring a selection of works by artists from the Les Briscarts association.

This artistic journey invites visitors to immerse themselves in a multiplicity of visual and plastic worlds, reflecting the richness and diversity of local contemporary creation.

L’événement FENÊTRES PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES DE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT MONTPELLIER