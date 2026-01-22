PRINTEMPS DES COMÉDIENS Montpellier

PRINTEMPS DES COMÉDIENS

178, rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-05-29

Ne manquez pas le 40ème Printemps des Comédiens du 29 mai au 21 juin 2026 à la Cité Européenne du théâtre Domaine d’O mais également dans la Métropole !

Le Printemps des Comédiens nous invite à découvrir les mots rendus vivants, un autre lien au texte, mais toujours au service d’une même idée entrer en résistance, défendre l’importance de l’art et de la culture, donner du sens à un quotidien devenu parfois trop anxiogène, offrir un autre regard sur l’état du monde.

Programme à venir .

178, rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 63 66 67

English :

Don’t miss the Printemps des Comédiens from May 29 to June 21, 2026 at the Cité Européenne du théâtre Domaine d’O and throughout the Metropole!

