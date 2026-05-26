Montpellier

ATELIERS CRÉATIFS AUTOUR DE L’UNIVERS DE M.CHAT

1 Rue Voltaire Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-06 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-17 2026-06-20 2026-06-24 2026-06-27 2026-07-01 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01

À l’occasion de l’exposition Quartiers d’été de M.Chat à la Galerie Laurent Rigail à Montpellier, petits et grands sont invités à prolonger l’expérience à travers une série d’ateliers artistiques imaginés par Musée Parcelle473.

À l’occasion de l’exposition Quartiers d’été de M.Chat à la Galerie Laurent Rigail à Montpellier, petits et grands sont invités à prolonger l’expérience à travers une série d’ateliers artistiques imaginés par Musée Parcelle473.

Pensés comme des moments de découverte, de création et de partage, ces ateliers ouverts à tous permettent d’explorer l’univers joyeux, coloré et poétique de M.Chat en famille, entre amis ou en solo. Une belle occasion de s’initier à différentes pratiques artistiques dans une ambiance conviviale et accessible à tous les âges.

Tous les mercredis et samedis

Horaires des ateliers 11h30 14h00 15h00 16h00 17h00

Tarif 10 € par personne

Réservations en ligne sur Parcelle473

Une manière originale de vivre l’exposition autrement, au plus près de l’énergie et de l’imaginaire de M.Chat. .

1 Rue Voltaire Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

To coincide with M.Chat?s Quartiers d?été exhibition at Galerie Laurent Rigail in Montpellier, young and old alike are invited to extend the experience through a series of artistic workshops devised by Musée Parcelle473.

L’événement ATELIERS CRÉATIFS AUTOUR DE L’UNIVERS DE M.CHAT Montpellier a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT MONTPELLIER