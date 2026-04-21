Montpellier

HANDBALL MHB VS TOULOUSE

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Toulouse le 03 juin à 20h en Liqui Moly StarLigue

Venez soutenir votre équipe préférée !

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Toulouse le 03 juin à 20h en Liqui Moly StarLigue

Venez soutenir votre équipe préférée ! .

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie

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English :

Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB Toulouse match on June 03 at 8pm in Liqui Moly StarLigue

Come and support your favorite team!

L’événement HANDBALL MHB VS TOULOUSE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT MONTPELLIER