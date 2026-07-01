Informations pratiques

Westhouse

Afterwork Firowe Traffe

278 rue des Agriculteurs Westhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07 2026-08-28

Entrée libre, buvette, petite restauration

Au programme bonne humeur et petite restauration

3 juillet Pizza

24 juillet BBQ

7 août Knacks

28 août Tartes flambées

On vous attend nombreux pour fêter ensemble le début des vacances d’été 0 .

278 rue des Agriculteurs Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 40 05 mairie.westhouse@wanadoo.fr

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English :

Free admission, refreshments, light snacks

L’événement Afterwork Firowe Traffe Westhouse a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried