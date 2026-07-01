Afterwork Firowe Traffe Westhouse
vendredi 24 juillet 2026 · Westhouse
Informations pratiques
Westhouse
Afterwork Firowe Traffe
278 rue des Agriculteurs Westhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07 2026-08-28
Entrée libre, buvette, petite restauration
Au programme bonne humeur et petite restauration
3 juillet Pizza
24 juillet BBQ
7 août Knacks
28 août Tartes flambées
On vous attend nombreux pour fêter ensemble le début des vacances d’été 0 .
278 rue des Agriculteurs Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 40 05 mairie.westhouse@wanadoo.fr
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English :
Free admission, refreshments, light snacks
L’événement Afterwork Firowe Traffe Westhouse a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried
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