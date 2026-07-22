Informations pratiques

Hindisheim

Afterwork

rue du Stade Hindisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez partager un bon moment entre amis, supporters et membres du club autour de nos spécialités alsaciennes. .

rue du Stade Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 13 16 53 hindisheim.us@lafafoot.fr

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English :

L’événement Afterwork Hindisheim a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Grand Ried