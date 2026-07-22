AGENDA · Hindisheim
Afterwork Hindisheim
vendredi 28 août 2026 · Hindisheim
Informations pratiques
Hindisheim
Afterwork
rue du Stade Hindisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez partager un bon moment entre amis, supporters et membres du club autour de nos spécialités alsaciennes. .
rue du Stade Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 13 16 53 hindisheim.us@lafafoot.fr
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English :
L’événement Afterwork Hindisheim a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Grand Ried
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