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AGENDA · Hindisheim

Afterwork Hindisheim

vendredi 28 août 2026 · Hindisheim

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
rue du Stade
Ville
67150 Hindisheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Hindisheim

Afterwork

rue du Stade Hindisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Venez partager un bon moment entre amis, supporters et membres du club autour de nos spécialités alsaciennes.   .

rue du Stade Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 13 16 53  hindisheim.us@lafafoot.fr

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English :

L’événement Afterwork Hindisheim a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Grand Ried

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