AGENDA · Lembach
Afterwork Lembach
vendredi 28 août 2026 · Lembach
Informations pratiques
Lembach
Afterwork
1 route de Bitche Lembach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Soirée After Work.
Soirée After Work. .
1 route de Bitche Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 94 42 52 j.haensli@orange.fr
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English :
After-Work Party.
L’événement Afterwork Lembach a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte