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AGENDA · Lembach

Afterwork Lembach

vendredi 28 août 2026 · Lembach

Afterwork Lembach

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1 route de Bitche
Ville
67510 Lembach
Département
Bas-Rhin
Tarif

Lembach

Afterwork

1 route de Bitche Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Soirée After Work.
Soirée After Work.   .

1 route de Bitche Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 94 42 52  j.haensli@orange.fr

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English :

After-Work Party.

L’événement Afterwork Lembach a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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