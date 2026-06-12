Afterwork, Sainte-Victoire Sunset Party Domaine des Diables Puyloubier

Puyloubier

Afterwork, Sainte-Victoire Sunset Party

Vendredi 19 juin 2026 de 18h à 0h.

Vendredi 26 juin 2026 de 18h à 0h.

Vendredi 3 juillet 2026 de 18h à 0h.

Vendredi 24 juillet 2026 de 18h à 0h.

Vendredi 31 juillet 2026 de 18h à 0h.

Vendredi 7 août 2026 de 18h à 0h. Domaine des Diables Chemin De la Colle Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-26 00:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Tous les vendredis de l’été dès 18h, profitez d’un afterwork festif au Domaine des Diables DJ set, foodtrucks, vins du domaine et coucher de soleil face à la Sainte-Victoire.

Du 12 juin au 14 août 2026, rejoignez-nous au cœur des vignes pour les Sainte-Victoire Sunset Party au Domaine des Diables.



Au programme DJ set, foodtrucks, vins du domaine, coucher de soleil face à la Sainte-Victoire et une ambiance festive pour bien commencer le week-end.



Que vous veniez entre amis, en famille ou entre collègues, tout est réuni pour profiter des plus belles soirées de l’été dans un cadre exceptionnel.



Tous les vendredis du 12 juin au 14 août 2026

Soirée de clôture spéciale le 14 août

Pas de Sunset Party les 10 et 17 juillet

À partir de 18h





Réservation obligatoire .

Domaine des Diables Chemin De la Colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 65 33 22 communication@mip-provence.com

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English :

Every Friday in summer from 6pm, enjoy a festive afterwork at Domaine des Diables: DJ set, foodtrucks, estate wines and a sunset overlooking Sainte-Victoire.

L’événement Afterwork, Sainte-Victoire Sunset Party Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-19 par Provence Tourisme