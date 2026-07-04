Les Musicales dans les Vignes Ahinama R 12 CHEMIN DES PLAINES Puyloubier
dimanche 12 juillet 2026 · R 12 CHEMIN DES PLAINES · Puyloubier
Informations pratiques
Puyloubier
Les Musicales dans les Vignes Ahinama
Dimanche 12 juillet 2026 de 18h30 à 23h. R 12 CHEMIN DES PLAINES Domaine la Grande Bauquière Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : 28 – 28 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:30:00
fin : 2026-07-12 23:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Vivez une soirée cubaine festive et chaleureuse avec Ahinama ! Quatre artistes d’exception vous entraînent dans un voyage musical rythmé, entre grands classiques cubains, émotions, danse et énergie latine.
Quatre grands artistes de la scène cubaine du sud de la France: Maura Isabel Pianiste et chanteuse, Yoandy San Martin,Philippe Ciminato, percussionnistes et Ernesto Montalvo Reyes, trompettiste, réunis pour vous proposer une soirée pleine de joie, dansante et chantante, sur des grands airs de la musique cubaine, et d’autres moins connus, arrangés pour l’occasion à la sauce Ahinama!!
Cette alchimie de grands talents offre un Spectacle d’une qualité exceptionnelle, une nouvelle sensation latine des bords de la Méditerranée qui invite à la danse aissez-vous envoûter par ces quatre voix latines que vous n’êtes pas prêts d’oublier. A bailar, Ahinamal!
Isabel MAURA Chant / Piano
Ernesto MONTALVO REYES Choeurs / Trompette
Yoandy SAN MARTIN Choeurs / Percussions
Philippe CIMINATO Choeurs / Percusions
18h30 Accueil
19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place
20h30 Concert (durée approx. 1h30) .
R 12 CHEMIN DES PLAINES Domaine la Grande Bauquière Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 05 37 contact@domainelagrandebauquiere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience a festive and warm Cuban evening with Ahinama! Four exceptional artists will take you on a rhythmic musical journey featuring Cuban classics, emotion, dance, and Latin energy.
L’événement Les Musicales dans les Vignes Ahinama Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-18 par Provence Tourisme
À voir aussi à Puyloubier (Bouches-du-Rhône)
- Rendez-vous dans les vignes Puyloubier 4 juillet 2026
- Les Musicales dans les Vignes The Mojo Guardians Chemin de la colle Puyloubier 7 juillet 2026
- Les Apéros du Caveau Puyloubier 8 juillet 2026
- Sunset Music Château Gassier Puyloubier 9 juillet 2026
- Rendez-vous dans les vignes Domaine La Grande Bauquière Puyloubier 9 juillet 2026