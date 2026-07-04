Les Musicales dans les Vignes Ahinama R 12 CHEMIN DES PLAINES Puyloubier

Informations pratiques

Puyloubier

Les Musicales dans les Vignes Ahinama

Dimanche 12 juillet 2026 de 18h30 à 23h. R 12 CHEMIN DES PLAINES Domaine la Grande Bauquière Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:30:00

fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Vivez une soirée cubaine festive et chaleureuse avec Ahinama ! Quatre artistes d’exception vous entraînent dans un voyage musical rythmé, entre grands classiques cubains, émotions, danse et énergie latine.

Quatre grands artistes de la scène cubaine du sud de la France: Maura Isabel Pianiste et chanteuse, Yoandy San Martin,Philippe Ciminato, percussionnistes et Ernesto Montalvo Reyes, trompettiste, réunis pour vous proposer une soirée pleine de joie, dansante et chantante, sur des grands airs de la musique cubaine, et d’autres moins connus, arrangés pour l’occasion à la sauce Ahinama!!



Cette alchimie de grands talents offre un Spectacle d’une qualité exceptionnelle, une nouvelle sensation latine des bords de la Méditerranée qui invite à la danse aissez-vous envoûter par ces quatre voix latines que vous n’êtes pas prêts d’oublier. A bailar, Ahinamal!



Isabel MAURA Chant / Piano

Ernesto MONTALVO REYES Choeurs / Trompette

Yoandy SAN MARTIN Choeurs / Percussions

Philippe CIMINATO Choeurs / Percusions



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30) .

R 12 CHEMIN DES PLAINES Domaine la Grande Bauquière Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 05 37 contact@domainelagrandebauquiere.com

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English :

Experience a festive and warm Cuban evening with Ahinama! Four exceptional artists will take you on a rhythmic musical journey featuring Cuban classics, emotion, dance, and Latin energy.

L’événement Les Musicales dans les Vignes Ahinama Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-18 par Provence Tourisme