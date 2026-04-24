Sunset Music Château Gassier Puyloubier
Sunset Music Château Gassier Puyloubier jeudi 30 juillet 2026.
Puyloubier
Sunset Music
Jeudi 30 juillet 2026 de 18h à 0h. Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 00:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Vibrez au rythme de la musique dans un cadre exceptionnel face à la montagne Sainte-Victoire. Du coucher du soleil à la nuit étoilée, profitez d’une ambiance festive DJ set, vins du domaine, transats et foodtrucks, entre amis ou en famille.
Les Sunset Music, l’événement festif incontournable de l’été au Château Gassier !
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous offrir une belle expérience, la réservation de votre place est obligatoire. Merci de votre compréhension. .
Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 38 74 boutique@chateau-gassier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vibrate to the rhythm of the music in an exceptional setting overlooking Mont Sainte-Victoire. From sunset to starry night, enjoy a festive atmosphere: DJ set, estate wines, deckchairs and foodtrucks, with friends or family.
L’événement Sunset Music Puyloubier a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme
À voir aussi à Puyloubier (Bouches-du-Rhône)
- Randonnée à la chapelle Saint -Ser Puyloubier Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Randonnée au coeur du village Puyloubier Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Randonnée au Domaine Capitaine Danjou Puyloubier Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- « Sentier des vignes » Découverte de la biodiversité sur le domaine viticole Château Gassier Puyloubier Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Fête de la vigne et du vin Domaine des Diables Puyloubier 16 mai 2026