Rendez-vous dans les vignes Domaine Travelle Puyloubier

Puyloubier

Rendez-vous dans les vignes

Jeudi 30 juillet 2026 de 19h30 à 23h. Domaine Travelle Chem. du Puits de Vidal Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Jeudi 30 juillet, retrouvez La Camionnette Pompette au Domaine Travelle.

Le jeudi 30 juillet, retrouvez La Camionnette Pompette au Domaine Travelle pour une soirée dans les jardins du domaine.



Plus de 60 références de vins de toute la France et des petites assiettes maison à partager dans les jardins du domaine, au coucher du soleil, avec vue sur la Sainte-Victoire.



Un moment de détente dans un cadre intimiste, au coucher du soleil, entre jardins et vignes, avec une belle vue sur la Sainte-Victoire. .

Domaine Travelle Chem. du Puits de Vidal Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 52 65 85 27

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English :

On Thursday, July 30, come see La Camionnette Pompette at Domaine Travelle.

L’événement Rendez-vous dans les vignes Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-25 par Provence Tourisme