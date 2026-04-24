Open Mic Château Gassier Puyloubier
Open Mic Château Gassier Puyloubier vendredi 24 juillet 2026.
Puyloubier
Open Mic
Vendredi 24 juillet 2026 de 18h à 23h30. Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Musiciens, chanteurs, auteurs-compositeurs… montez sur scène ou venez découvrir les talents locaux autour d’un verre. Dans une ambiance conviviale au pied de la Sainte-Victoire, profitez d’une soirée Open Mic spontanée, musicale et chaleureuse entre amis.
Vous souhaitez monter sur scène ?
La scène est ouverte aux chanteurs, musiciens et auteurs-compositeurs, en solo ou en petit groupe.
Pour participer, il suffit de vous inscrire en amont en écrivant à boutique@chateau-gassier.fr .
Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 38 74 boutique@chateau-gassier.fr
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English :
Musicians, singers, songwriters? take to the stage or discover local talent over a drink. In a friendly atmosphere at the foot of Sainte-Victoire, enjoy a spontaneous, musical and warm Open Mic evening with friends.
L’événement Open Mic Puyloubier a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme
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