Les Musicales dans les Vignes Asina Chem. de la Colle Puyloubier

Informations pratiques

Puyloubier

Les Musicales dans les Vignes Asina

Vendredi 7 août 2026 à partir de 18h30. Chem. de la Colle Château Gassier, Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

ASINA réunit cinq musiciens passionnés autour d’un répertoire de jazz, swing et bossa nova. Porté par la voix de Tansy Greenlee, le groupe offre un concert raffiné où improvisation, élégance et émotion invitent au voyage.

ASINA est né de la rencontre de cinq musiciens aux horizons variés, réunis par une même passion pour la musique improvisée et le plaisir du partage. Ensemble, ils invitent le public à un voyage à travers le temps, revisitant les grands standards du jazz, du swing et de la bossa nova qui ont marqué le siècle dernier.



Au cœur du projet, la voix douce et généreuse de Tansy Greenlee, chanteuse franco-irlandaise, enveloppe chaque mélodie d’une élégance naturelle et d’une profonde sensibilité. Elle est accompagnée par les sonorités envoûtantes et rythmées du contrebassiste Nicolas Bauer, par la richesse harmonique du violoncelliste et pianiste Yannick Jacquet, par le jeu subtil du guitariste Tiphaine Massé, et par l’énergie précise du batteur Aidje Tafial.



ASINA propose un moment musical raffiné et vivant, où l’improvisation devient langage commun et l’émotion une évidence.



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place* **



*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

**selon places disponibles

Infos pratiques

Placement libre

Restauration Foodtrucks sur place (applicable pour les concerts de la saison été)

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 15 ans, places assises réservées prioritairement aux détenteurs de billets

Billetterie sur place .

Chem. de la Colle Château Gassier, Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 38 74 boutique@chateau-gassier.fr

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English :

ASINA brings together five passionate musicians around a repertoire of jazz, swing, and bossa nova. Led by the voice of Tansy Greenlee, the group offers a sophisticated concert where improvisation, elegance, and emotion take the audience on a journey.

L’événement Les Musicales dans les Vignes Asina Puyloubier a été mis à jour le 2026-07-02 par Provence Tourisme