Observation des étoiles Château Gassier Puyloubier

Puyloubier

Observation des étoiles

Samedi 8 août 2026 de 18h à 23h. Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Cet été, vivez une expérience sous les étoiles au Château Gassier. Loin de toute pollution lumineuse, observez la voûte céleste lors d’une soirée avec les Astronomes de l’AAAOV et découvrez constellations, planètes et merveilles du ciel d’été.

Thème de l’observation Galaxie Andromède



Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous offrir une belle expérience, la réservation de votre place est obligatoire. Merci de votre compréhension. .

Château Gassier 953 A Chemin de la Colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 38 74 boutique@chateau-gassier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, enjoy an experience under the stars at Château Gassier. Away from all light pollution, observe the celestial vault during an evening with the AAAOV Astronomers and discover constellations, planets and the wonders of the summer sky.

L’événement Observation des étoiles Puyloubier a été mis à jour le 2026-04-24 par Provence Tourisme