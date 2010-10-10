Soirée Coachella Domaine des Diables Puyloubier
Soirée Coachella Domaine des Diables Puyloubier vendredi 14 août 2026.
Puyloubier
Soirée Coachella
Vendredi 14 août 2026 de 19h à 0h. Domaine des Diables 1243 Chemin de la colle Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Pour clôturer l’été en beauté, le Domaine des Diables vous invite à une soirée inspirée de l’univers Coachella musique, animations, vins du domaine, coucher de soleil et ambiance festive au cœur des vignes face à la Sainte-Victoire.
Pour clôturer la saison estivale en beauté, le Domaine des Diables vous invite à une soirée exceptionnelle inspirée de l’univers Coachella.
Au cœur des vignes, face à la Sainte-Victoire, profitez d’une ambiance festive et conviviale mêlant musique, coucher de soleil, vins du domaine et animations dans un décor bohème chic.
Une dernière soirée pour célébrer l’été, partager un moment entre amis et profiter d’un cadre unique avant la rentrée.
À partir de 18h
Vins du domaine
Musique & ambiance festive
Sunset face à la Sainte-Victoire
Réservation obligatoire. .
Domaine des Diables 1243 Chemin de la colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 65 33 22 communication@mip-provence.com
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English :
To round off the summer in style, Domaine des Diables invites you to an evening inspired by the world of Coachella: music, entertainment, estate wines, sunset and a festive atmosphere in the heart of the vineyards overlooking Sainte-Victoire.
L’événement Soirée Coachella Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-09 par Provence Tourisme
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