Concert Bubbles Makers à La Place La Place Puyloubier

Informations pratiques

Puyloubier

Concert Bubbles Makers à La Place

Samedi 15 août 2026 de 20h30 à 0h. La Place 10 Avenue Pierre Jacquemet Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le 15 août, Il va y avoir du Bon Groove à La Place !

CONCERT LIVE





Le trio que tout le monde ADORE et nous réclame, (rerere)revient à La Place pour votre (et notre) plus grand plaisir et ils sont prêts à mettre le feu à La Place.



Samedi 15 août, préparez-vous pour une grande soirée live, et pas avec n’importe quels invités ! Nous aurons l’honneur d’accueillir les talentueux BUBBLE MAKERS, avec

À la voix Nicole Mendy @mendynicolethesinger … Et, nous sommes tous d’accord, quelle voix !!!

Accompagnée au piano par le génialissime Stéphane Mondésir

Mais aussi à la batterie l’incroyable Lionel Pellissier @lionelpllo



Soul Music, Pop, tubes revisité, que du beau son, des rires, du rythme… Vous allez danser toute la soirée… Si si, vous n’allez pas résister !



Ambiance unique Sous les platanes, dans une atmosphère magique, avec toute notre équipe qui va vous concocter une super soirée avec



À boire

-De délicieux cocktails

-Le pastaga de @distillerie_garagai -Les bières pressions de @bulles2provence -Notre cave à vins d’ici et d’ailleurs -Et les spiritueux de @maisonferroni



À manger

Côté resto

-La carte du moment



Côté Brasserie

-Planches, Tapas & Desserts

-Et les glaces maison de @maisoncasalini

Ambiance garantie !



Réservez vite (parce que vous les avez déjà vus… et vous savez comment ça se remplit).



Venez tôt, venez chauds, venez danser ! Prêt(e)s à danser jusqu’au bout de la nuit avec nous ?! .

La Place 10 Avenue Pierre Jacquemet Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 35 51

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English :

On August 15, there’s going to be some great groove at La Place!

L’événement Concert Bubbles Makers à La Place Puyloubier a été mis à jour le 2026-07-31 par Provence Tourisme