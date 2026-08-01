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AGENDA · Puyloubier

Concert Bubbles Makers à La Place La Place Puyloubier

samedi 15 août 2026 · La Place · Puyloubier

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Place
Adresse
10 Avenue Pierre Jacquemet
Ville
13114 Puyloubier
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Puyloubier

Concert Bubbles Makers à La Place

Samedi 15 août 2026 de 20h30 à 0h. La Place 10 Avenue Pierre Jacquemet Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Le 15 août, Il va y avoir du Bon Groove à La Place !
CONCERT LIVE


Le trio que tout le monde ADORE et nous réclame, (rerere)revient à La Place pour votre (et notre) plus grand plaisir et ils sont prêts à mettre le feu à La Place.

Samedi 15 août, préparez-vous pour une grande soirée live, et pas avec n’importe quels invités ! Nous aurons l’honneur d’accueillir les talentueux BUBBLE MAKERS, avec
À la voix Nicole Mendy @mendynicolethesinger … Et, nous sommes tous d’accord, quelle voix !!!
Accompagnée au piano par le génialissime Stéphane Mondésir
Mais aussi à la batterie l’incroyable Lionel Pellissier @lionelpllo

Soul Music, Pop, tubes revisité, que du beau son, des rires, du rythme… Vous allez danser toute la soirée… Si si, vous n’allez pas résister !

Ambiance unique Sous les platanes, dans une atmosphère magique, avec toute notre équipe qui va vous concocter une super soirée avec

À boire
-De délicieux cocktails
-Le pastaga de @distillerie_garagai  -Les bières pressions de @bulles2provence  -Notre cave à vins d’ici et d’ailleurs  -Et les spiritueux de @maisonferroni  

À manger
Côté resto
-La carte du moment

Côté Brasserie
-Planches, Tapas & Desserts
-Et les glaces maison de @maisoncasalini  
Ambiance garantie !

Réservez vite (parce que vous les avez déjà vus… et vous savez comment ça se remplit).

Venez tôt, venez chauds, venez danser ! Prêt(e)s à danser jusqu’au bout de la nuit avec nous ?!   .

La Place 10 Avenue Pierre Jacquemet Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 35 51 

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English :

On August 15, there’s going to be some great groove at La Place!

L’événement Concert Bubbles Makers à La Place Puyloubier a été mis à jour le 2026-07-31 par Provence Tourisme

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