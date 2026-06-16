Les Musicales dans les Vignes The Mojo Guardians Chemin de la colle Puyloubier

Puyloubier

Les Musicales dans les Vignes The Mojo Guardians

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 18h. Chemin de la colle Château Gassier Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Vibrez au son du blues, de la soul et de la country avec The Mojo Guardians. Porté par une énergie authentique et une présence scénique captivante, ce duo revisite les grands classiques américains avec passion.

The Mojo Guardians est un duo né de la rencontre entre Jalley (lead vocal, percussions) et Benoît Nogaret (guitares, chœurs). Dès les premières notes, l’alchimie musicale s’impose comme une évidence, donnant naissance à un projet sincère et habité.



En février 2025, le duo choisit de capturer cette énergie brute à travers des vidéos live/studio enregistrées lors d’une Studiomatik Session, révélant toute l’authenticité et la complicité de leur univers.



À la croisée du blues, de la soul et de la country, The Mojo Guardians plongent le public au cœur de la musique américaine traditionnelle. Ils revisitent des chansons iconiques avec une intensité rare, naviguant de l’intime à l’explosion, du murmure au cri, offrant une palette riche de rythmes, de nuances et d’émotions.



Alliant puissance vocale, arrangements audacieux et une solide expérience de la scène, The Mojo Guardians possèdent un sens aigu du show et une présence magnétique en toutes circonstances.



Keep the Mojo Working!



18h30 Accueil

19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec Foodtrucks sur place

20h30 Concert (durée approx. 1h30)



Billetterie sur place* **



*gratuit pour les enfants de moins de 15 ans dans la limite des places assises disponibles

**selon places disponibles .

Chemin de la colle Château Gassier Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 38 74 gassier@chateau-gassier.fr

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English :

Get into the groove of blues, soul, and country with The Mojo Guardians. Driven by authentic energy and a captivating stage presence, this duo passionately reimagines American classics.

L’événement Les Musicales dans les Vignes The Mojo Guardians Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-16 par Provence Tourisme