La Vaupalière

Afterwork Summer Holidays

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Le Clos de La Vaupalière vous invite à décompresser avant les vacances d’été avec l’Afterwork Summer Holiday !

A programme

– DJ set

– Jeux en bois

– Le Bar vous proposera des boissons fraiches ainsi que des planches apéritives.

Pour ceux qui souhaite prolonger la soirée, venez dîner au restaurant et découvrez notre carte faite maison.

Ouvert midi et soir du lundi au vendredi.

Possibilité de réserver via le QR code/ le lien de réservation .

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30 contact@closvaupaliere.fr

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English : Afterwork Summer Holidays

L’événement Afterwork Summer Holidays La Vaupalière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin