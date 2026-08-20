Afterwork Terra Numerica Spécial “Journées Européennes du Patrimoine 2026”, Terra Numerica, Valbonne
vendredi 18 septembre 2026 · Terra Numerica · Valbonne
Informations pratiques
Afterwork Terra Numerica Spécial “Journées Européennes du Patrimoine 2026” Vendredi 18 septembre, 18h30 Terra Numerica Alpes-Maritimes
100 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Afterwork Terra Numeria Spécial “Journées Européennes du Patrimoine 2026”.
Venez vivre une expérience immersive dédiée à l’histoire de l’informatique! Lors de cet afterwork captivant, nous vous proposons un parcours riche en animations et ateliers ludiques où vous pourrez explorer les origines, les évolutions et les innovations qui façonnent notre monde numérique.
Venez nourrir votre curiosité et partager un moment convivial. Ne ratez pas cette occasion d’explorer l’univers numérique et de découvrir les trésors de son patrimoine informatique.
Terra Numerica 18 Rue Frédéric Mistral, 06560 Valbonne Valbonne 06560 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://terra-numerica.org/inscription/ »}]
Afterwork Terra Numeriac Spécial “Journées Européennes du Patrimoine 2026”.
©Terra Numerica
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