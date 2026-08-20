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Visite guidée du Domaine de la Sylviane, Domaine de la Sylviane, Valbonne

samedi 19 septembre 2026 · Domaine de la Sylviane · Valbonne

Visite guidée du Domaine de la Sylviane, Domaine de la Sylviane, Valbonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Domaine de la Sylviane
Adresse
06560 Valbonne
Ville
06560 Valbonne
Département
Alpes-Maritimes

Visite guidée du Domaine de la Sylviane Samedi 19 septembre, 09h00 Domaine de la Sylviane Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Le domaine privé de la Sylviane, appelé autrefois la bastide ou château du Clos de Brasset, fait partie des grands sites patrimoniaux de la commune, dont l’histoire se confond avec celle de l’arrivée des moines à Valbonne à la fin du 12ème siècle. Nous vous proposons une visite commentée de ce lieu exceptionnel et de son oliveraie.
Sur inscription préalable jusqu’au 17 septembre inclus – Places limitées.
Durée : 1h30 environ.

Domaine de la Sylviane 06560 Valbonne Valbonne 06560 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 12 31 »}, {« type »: « email », « value »: « jbaudelet@ville-valbonne.fr »}]
Le domaine privé de la Sylviane, appelé autrefois la bastide ou château du Clos de Brasset, fait partie des grands sites patrimoniaux de la commune, dont l’histoire se confond avec celle de l’arrivée…

©Photo DR Agence Kretz

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