Visite guidée du Domaine de la Sylviane, Domaine de la Sylviane, Valbonne
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de la Sylviane · Valbonne
Informations pratiques
Visite guidée du Domaine de la Sylviane Samedi 19 septembre, 09h00 Domaine de la Sylviane Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Le domaine privé de la Sylviane, appelé autrefois la bastide ou château du Clos de Brasset, fait partie des grands sites patrimoniaux de la commune, dont l’histoire se confond avec celle de l’arrivée des moines à Valbonne à la fin du 12ème siècle. Nous vous proposons une visite commentée de ce lieu exceptionnel et de son oliveraie.
Sur inscription préalable jusqu’au 17 septembre inclus – Places limitées.
Durée : 1h30 environ.
Domaine de la Sylviane 06560 Valbonne Valbonne 06560 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 12 31 »}, {« type »: « email », « value »: « jbaudelet@ville-valbonne.fr »}]
Le domaine privé de la Sylviane, appelé autrefois la bastide ou château du Clos de Brasset, fait partie des grands sites patrimoniaux de la commune, dont l’histoire se confond avec celle de l’arrivée…
©Photo DR Agence Kretz
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