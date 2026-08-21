Aglagla, contes sortis du frigo, Salle des mariages « La grange », Tournan-en-Brie, Tournan-en-Brie

mercredi 9 décembre 2026 · Salle des mariages "La grange", Tournan-en-Brie · Tournan-en-Brie

Informations pratiques

Aglagla, contes sortis du frigo Mercredi 9 décembre, 10h30 Salle des mariages « La grange », Tournan-en-Brie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T11:15:00+01:00

Fin : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T11:15:00+01:00

Jeune public à partir de 4 ans.

Salle des mariages « La grange », Tournan-en-Brie 1 Place Edmond de Rothschild Tournan-en-Brie 77220 Seine-et-Marne Île-de-France

Christel Delpeyroux

Jeanne Garaud