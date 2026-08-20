AGENDA · Tournan-en-Brie
Croc en jambe, Salle des mariages « La grange », Tournan-en-Brie, Tournan-en-Brie
mercredi 25 novembre 2026 · Salle des mariages "La grange", Tournan-en-Brie · Tournan-en-Brie
Informations pratiques
Croc en jambe Mercredi 25 novembre, 10h30 Salle des mariages « La grange », Tournan-en-Brie Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T10:30:00+01:00 – 2026-11-25T11:15:00+01:00
Fin : 2026-11-25T10:30:00+01:00 – 2026-11-25T11:15:00+01:00
Spectacle pour le jeune public à partir de 4 ans.
Salle des mariages « La grange », Tournan-en-Brie 1 Place Edmond de Rothschild Tournan-en-Brie 77220 Seine-et-Marne Île-de-France
Monia Lyorit