Agora Pôle National Cirque Bestiaire/Vestiaire / Maison De La

Périgueux Dordogne

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09

Bestiaire/Vestiaire est un cabaret immersif où drags, artistes de cirque, musique et magie s’invitent autour d’un repas haute couture.

Avec élégance et extravagance, le spectacle taille un costard aux étiquettes de genre et jongle sur le fil des identités.

Dans une scénographie de défilé, les langages acrobatiques sont détournés, les conventions bousculées.

Au fil de sept tableaux, du conformisme à la fluidité, les artistes partagent des histoires, questionnent l’habit et renversent les codes établis.

Entre joyeux carnaval, bar à paillettes et dressing géant, ces créatures flamboyantes et hors normes célèbrent la liberté d’être soi.

Le repas est inclus dans le prix du billet

Avec le soutien de l’OARA .

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

