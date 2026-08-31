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Agora Pôle National Cirque Dans le sens contraire au sens du vent / Collectif Porte 27 Marion Collé & Sylvain Levey Vergt

jeudi 27 mai 2027 · Vergt

Agora Pôle National Cirque Dans le sens contraire au sens du vent / Collectif Porte 27 Marion Collé & Sylvain Levey Vergt

Informations pratiques

Début
jeudi 27 mai 2027
Fin
jeudi 27 mai 2027
Heure de début
19:00:00
Ville
24380 Vergt
Département
Dordogne
Tarif

Vergt

Agora Pôle National Cirque Dans le sens contraire au sens du vent / Collectif Porte 27 Marion Collé & Sylvain Levey

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-27 19:00:00
fin : 2027-05-27 19:30:00

Date(s) :
2027-05-27

Sur un fil tendu entre ciel et terre, deux funambules avancent, hésitent, bifurquent.
Faut-il suivre le mouvement ou choisir sa propre route ? Marcher avec les autres ou oser aller dans le sens contraire au sens du vent ?
La circassienne Marion Collé et l’écrivain Sylvain Levey composent une forme légère et poétique comme un hymne à la singularité.
Les mots dialoguent avec les corps en équilibre pour magnifier la liberté d’être au monde. Un spectacle inspirant et doux qui met à l’honneur celles et ceux qui osent sortir du rang.
Et si le monde se regardait autrement ?

Scènes de Territoire(s) Agora PNC, Grand Périgueux, Ligueux, Fouleix, Vergt   .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65 

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English : Agora Pôle National Cirque Dans le sens contraire au sens du vent / Collectif Porte 27 Marion Collé & Sylvain Levey

L’événement Agora Pôle National Cirque Dans le sens contraire au sens du vent / Collectif Porte 27 Marion Collé & Sylvain Levey Vergt a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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