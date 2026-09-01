Fête du comice et du patrimoine Vergt
dimanche 20 septembre 2026 · Vergt
Informations pratiques
Vergt
Fête du comice et du patrimoine
Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Rendez-vous à Vergt pour célébrer nos traditions, notre terroir et notre convivialité. Nous avons la joie de vous inviter à cette journée festive!
Venez en famille ou entre amis partager un moment unique autour de nos grands rendez-vous: conférence, exposition, vide grenier, fête foraine.
Rendez-vous à Vergt pour célébrer nos traditions, notre terroir et notre convivialité. Nous avons la joie de vous inviter à cette journée festive et ouverte à tous.
Venez en famille ou entre amis partager un moment unique autour de nos grands rendez-vous: conférence, exposition, danses, vide grenier, fête foraine… .
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 54 04 70
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English : Fête du comice et du patrimoine
Join us in Vergt to celebrate our traditions, our local area and our sense of community. We are delighted to invite you to this festive day, which is open to everyone.
Come along with family or friends to share a special moment at our main events: a talk, an exhibition, dancing, a car boot sale
L’événement Fête du comice et du patrimoine Vergt a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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