Informations pratiques

Vergt

Fête du comice et du patrimoine

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous à Vergt pour célébrer nos traditions, notre terroir et notre convivialité. Nous avons la joie de vous inviter à cette journée festive!

Venez en famille ou entre amis partager un moment unique autour de nos grands rendez-vous: conférence, exposition, vide grenier, fête foraine.

Rendez-vous à Vergt pour célébrer nos traditions, notre terroir et notre convivialité. Nous avons la joie de vous inviter à cette journée festive et ouverte à tous.

Venez en famille ou entre amis partager un moment unique autour de nos grands rendez-vous: conférence, exposition, danses, vide grenier, fête foraine… .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 54 04 70

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English : Fête du comice et du patrimoine

Join us in Vergt to celebrate our traditions, our local area and our sense of community. We are delighted to invite you to this festive day, which is open to everyone.

Come along with family or friends to share a special moment at our main events: a talk, an exhibition, dancing, a car boot sale

L’événement Fête du comice et du patrimoine Vergt a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux