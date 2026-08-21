Atelier numérique : communiquer sur les réseaux sociaux, Vergt, Vergt
lundi 2 novembre 2026 · Vergt
Informations pratiques
Atelier numérique : communiquer sur les réseaux sociaux Lundi 2 novembre, 09h30 Vergt Dordogne
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-02T09:30:00+01:00 – 2026-11-02T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-02T09:30:00+01:00 – 2026-11-02T16:00:00+01:00
#3 Communiquer sur les réseaux sociaux à Vergt (Dordogne)
OBJECTIF de l’atelier : Publier efficacement sur les réseaux sociaux, afin de visibiliser son entreprise
MODULE 1 : Les bases d’une diffusion efficace
Objectif : Comprendre ce qui fait la différence entre un post efficace et un post qui ne marche pas.
MODULE 2 : Planifier et automatiser sa communication
Objectif : Tester un outil de planification pour automatiser ses publications.
MODULE 3 : Construire un calendrier éditorial efficace
Objectif : Organiser ses contenus pour optimiser son temps et créer une vraie stratégie.
MODULE 4 : Recycler et décliner ses contenus
Objectif : Apprendre à décliner un contenu en plusieurs formats adaptés aux réseaux.
MODULE 5 : Analyser ses statistiques puis booster sa visibilité et son engagement
Objectif : Expérimenter la logique d’interactions pour booster la portée des posts.
Lieu : Salle Colis à Vergt
Contact :
Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37
mail :economie@pays-isle-perigord.com
Vergt Vergt Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/22RHjspcCAqthJT3A »}] [{« link »: « mailto:economie@pays-isle-perigord.com »}]
Publier efficacement sur les réseaux sociaux pour augmenter sa visibilité, sa notoriété et gérer sa réputation.
Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon
À voir aussi à Vergt (Dordogne)
- Atelier numérique : Créer son identité de marque, Vergt, Vergt 14 septembre 2026
- Fête du comice et du patrimoine Vergt 20 septembre 2026
- Atelier numérique : Valoriser son entreprise par l’image, Vergt, Vergt 5 octobre 2026
- Exposition sur les métiers au moyen âge Bastides en Fête Vergt 12 octobre 2026
- Fête médiévale Bastides en Fête 2026 Vergt 24 octobre 2026