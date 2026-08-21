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Atelier numérique : être visible sur Google, Vergt, Vergt

lundi 30 novembre 2026 · Vergt

Atelier numérique : être visible sur Google, Vergt, Vergt

Informations pratiques

Début
lundi 30 novembre 2026
Fin
lundi 30 novembre 2026
Lieu
Vergt
Adresse
Vergt
Ville
24380 Vergt
Département
Dordogne
Tarif
Entrée libre, sur inscription

Atelier numérique : être visible sur Google Lundi 30 novembre, 09h30 Vergt Dordogne

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-30T09:30:00+01:00 – 2026-11-30T13:00:00+01:00
Fin : 2026-11-30T09:30:00+01:00 – 2026-11-30T13:00:00+01:00

#4 Etre visible sur Google

Objectif de l’atelier : comprendre Google et optimiser sa visibilité en ligne

Module 1 : Introduction à Google et à son fonctionnement

Comprendre le rôle de Google et ses outils dans la visibilité en ligne.

Module 2 : Le référencement naturel (SEO)

Acquérir les bases pour améliorer la visibilité naturelle d’un site.

Module 3 : La fiche établissement Google (Google Business Profile)

Qu’est-ce qu’une fiche établissement et comprendre pourquoi est-elle essentielle ?
Savoir créer, gérer et optimiser sa fiche pour le référencement local.

Module 4 : Synthèse et bonnes pratiques

Savoir mesurer et entretenir sa visibilité sur Google.
Connaître les outils pour suivre et améliorer sa visibilité en ligne.

Lieu : Salle Colis à Vergt
Contact :
Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37
mail :economie@pays-isle-perigord.com

Vergt Vergt Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/22RHjspcCAqthJT3A »}] [{« link »: « mailto:economie@pays-isle-perigord.com »}]
Devenir premier des recherches Google en créant sa fiche établissement et en travaillant son référencement naturel.

Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon

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