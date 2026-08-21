Atelier numérique : être visible sur Google, Vergt, Vergt
lundi 30 novembre 2026 · Vergt
Informations pratiques
Atelier numérique : être visible sur Google Lundi 30 novembre, 09h30 Vergt Dordogne
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-30T09:30:00+01:00 – 2026-11-30T13:00:00+01:00
Fin : 2026-11-30T09:30:00+01:00 – 2026-11-30T13:00:00+01:00
#4 Etre visible sur Google
Objectif de l’atelier : comprendre Google et optimiser sa visibilité en ligne
Module 1 : Introduction à Google et à son fonctionnement
Comprendre le rôle de Google et ses outils dans la visibilité en ligne.
Module 2 : Le référencement naturel (SEO)
Acquérir les bases pour améliorer la visibilité naturelle d’un site.
Module 3 : La fiche établissement Google (Google Business Profile)
Qu’est-ce qu’une fiche établissement et comprendre pourquoi est-elle essentielle ?
Savoir créer, gérer et optimiser sa fiche pour le référencement local.
Module 4 : Synthèse et bonnes pratiques
Savoir mesurer et entretenir sa visibilité sur Google.
Connaître les outils pour suivre et améliorer sa visibilité en ligne.
Lieu : Salle Colis à Vergt
Contact :
Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37
mail :economie@pays-isle-perigord.com
Vergt Vergt Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/22RHjspcCAqthJT3A »}] [{« link »: « mailto:economie@pays-isle-perigord.com »}]
Devenir premier des recherches Google en créant sa fiche établissement et en travaillant son référencement naturel.
Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon
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