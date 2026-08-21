Atelier numérique : être visible sur Google, Vergt, Vergt

Informations pratiques

Atelier numérique : être visible sur Google Lundi 30 novembre, 09h30 Vergt Dordogne

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-30T09:30:00+01:00 – 2026-11-30T13:00:00+01:00

Fin : 2026-11-30T09:30:00+01:00 – 2026-11-30T13:00:00+01:00

#4 Etre visible sur Google

Objectif de l’atelier : comprendre Google et optimiser sa visibilité en ligne

Module 1 : Introduction à Google et à son fonctionnement

Comprendre le rôle de Google et ses outils dans la visibilité en ligne.

Module 2 : Le référencement naturel (SEO)

Acquérir les bases pour améliorer la visibilité naturelle d’un site.

Module 3 : La fiche établissement Google (Google Business Profile)

Qu’est-ce qu’une fiche établissement et comprendre pourquoi est-elle essentielle ?

Savoir créer, gérer et optimiser sa fiche pour le référencement local.

Module 4 : Synthèse et bonnes pratiques

Savoir mesurer et entretenir sa visibilité sur Google.

Connaître les outils pour suivre et améliorer sa visibilité en ligne.

Lieu : Salle Colis à Vergt

Contact :

Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37

mail :economie@pays-isle-perigord.com

Vergt Vergt Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/22RHjspcCAqthJT3A »}] [{« link »: « mailto:economie@pays-isle-perigord.com »}]

Devenir premier des recherches Google en créant sa fiche établissement et en travaillant son référencement naturel.

Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon