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Atelier numérique : Créer son identité de marque, Vergt, Vergt

lundi 14 septembre 2026 · Vergt

Atelier numérique : Créer son identité de marque, Vergt, Vergt

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
Vergt
Adresse
Vergt
Ville
24380 Vergt
Département
Dordogne
Tarif
Entrée libre, sur inscription

Atelier numérique : Créer son identité de marque Lundi 14 septembre, 09h30 Vergt Dordogne

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T09:30:00+02:00 – 2026-09-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-14T09:30:00+02:00 – 2026-09-14T16:00:00+02:00

#1 Créer son identité de marque à Vergt (Dordogne)
Objectif global : permettre aux dirigeants de TPE de comprendre, construire et appliquer une identité de marque claire, cohérente et différenciante.
MODULE 1 : Présentation et introduction
Poser les bases d’une plateforme de marque claire et cohérente.
MODULE 2 : Définir son identité, qui suis je ?
Identifier les éléments constitutifs d’une identité de marque (valeurs, logo, couleurs, ton, storytelling).
MODULE 3 : Définir son identité, à qui je m’adresse ?
Formaliser la mission, vision, valeurs, cible et positionnement de l’entreprise.
MODULE 4 : L’identité visuelle | comment je me montre ?
Montrer comment transformer la marque en éléments concrets de communication (charte graphique, supports cohérents, style de communication) avec l’apprentissage de l’outil de création Canva.

Lieu : Salle Colis à Vergt

Contact :
Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37
economie@pays-isle-perigord.com

Vergt Vergt Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/22RHjspcCAqthJT3A »}] [{« link »: « mailto:economie@pays-isle-perigord.com »}]
Définir ses valeur, sa charte graphique et son logo afin de générer une image cohérente de son entreprise. Apprendre à utiliser Canva.

Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon

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