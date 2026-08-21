Atelier numérique : Créer son identité de marque, Vergt, Vergt

Informations pratiques

Atelier numérique : Créer son identité de marque Lundi 14 septembre, 09h30 Vergt Dordogne

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T09:30:00+02:00 – 2026-09-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-14T09:30:00+02:00 – 2026-09-14T16:00:00+02:00

#1 Créer son identité de marque à Vergt (Dordogne)

Objectif global : permettre aux dirigeants de TPE de comprendre, construire et appliquer une identité de marque claire, cohérente et différenciante.

MODULE 1 : Présentation et introduction

Poser les bases d’une plateforme de marque claire et cohérente.

MODULE 2 : Définir son identité, qui suis je ?

Identifier les éléments constitutifs d’une identité de marque (valeurs, logo, couleurs, ton, storytelling).

MODULE 3 : Définir son identité, à qui je m’adresse ?

Formaliser la mission, vision, valeurs, cible et positionnement de l’entreprise.

MODULE 4 : L’identité visuelle | comment je me montre ?

Montrer comment transformer la marque en éléments concrets de communication (charte graphique, supports cohérents, style de communication) avec l’apprentissage de l’outil de création Canva.

Lieu : Salle Colis à Vergt

Contact :

Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37

economie@pays-isle-perigord.com

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Définir ses valeur, sa charte graphique et son logo afin de générer une image cohérente de son entreprise. Apprendre à utiliser Canva.

Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon