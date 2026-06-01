Agriculteurs & agricultures Genouillé
Agriculteurs & agricultures Genouillé vendredi 19 juin 2026.
Genouillé
Agriculteurs & agricultures
Dans le bourg Genouillé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-06-19
Cette exposition, réalisée par les photographes de l’association D’CLIC PHOTO CIVRAY, met à l’honneur les agriculteurs de notre commune, la diversité de leurs productions ainsi que les paysages qui façonnent notre territoire. .
Dans le bourg Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 10 71 contact@genouille86.fr
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English : Agriculteurs & agricultures
L’événement Agriculteurs & agricultures Genouillé a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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