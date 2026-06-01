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Agriculteurs & agricultures Genouillé

Agriculteurs & agricultures Genouillé

Agriculteurs & agricultures Genouillé vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Dans le bourg

Ville : 86250 Genouillé

Département : Vienne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Genouillé

Agriculteurs & agricultures

Dans le bourg Genouillé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-06-19

Cette exposition, réalisée par les photographes de l’association D’CLIC PHOTO CIVRAY, met à l’honneur les agriculteurs de notre commune, la diversité de leurs productions ainsi que les paysages qui façonnent notre territoire.   .

Dans le bourg Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 10 71  contact@genouille86.fr

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English : Agriculteurs & agricultures

L’événement Agriculteurs & agricultures Genouillé a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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