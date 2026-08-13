Informations pratiques

Ahetze

Ahetze en Rose

Place de la brocante Ahetze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:30:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Les inscriptions aux marches solidaires et au déjeuner sont ouvertes.

Un évènement sportif, familial et mixte en soutien à la lutte contre le cancer du sein.

Les recettes seront reversées à Nesk à Paillettes (soutien aux malades et aux familles) et Sor Egin

Toute la matinée village santé et bien-être avec les associations partenaires et des professionnels locaux engagés. .

Place de la brocante Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ahetze en Rose

L’événement Ahetze en Rose Ahetze a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque