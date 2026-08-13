Ahetze en Rose Ahetze
dimanche 11 octobre 2026 · Ahetze
Informations pratiques
Ahetze
Ahetze en Rose
Place de la brocante Ahetze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:30:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Les inscriptions aux marches solidaires et au déjeuner sont ouvertes.
Un évènement sportif, familial et mixte en soutien à la lutte contre le cancer du sein.
Les recettes seront reversées à Nesk à Paillettes (soutien aux malades et aux familles) et Sor Egin
Toute la matinée village santé et bien-être avec les associations partenaires et des professionnels locaux engagés. .
Place de la brocante Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Ahetze en Rose
L’événement Ahetze en Rose Ahetze a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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