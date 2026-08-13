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AGENDA · Ahetze

Ahetze en Rose Ahetze

dimanche 11 octobre 2026 · Ahetze

Ahetze en Rose Ahetze

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Place de la brocante
Ville
64210 Ahetze
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Ahetze

Ahetze en Rose

Place de la brocante Ahetze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:30:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Les inscriptions aux marches solidaires et au déjeuner sont ouvertes.
Un évènement sportif, familial et mixte en soutien à la lutte contre le cancer du sein.
Les recettes seront reversées à Nesk à Paillettes (soutien aux malades et aux familles) et Sor Egin
Toute la matinée village santé et bien-être avec les associations partenaires et des professionnels locaux engagés.   .

Place de la brocante Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Ahetze en Rose

L’événement Ahetze en Rose Ahetze a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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