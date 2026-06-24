Aider la biodiversité, simplement ! Aire de biodiversité de Lamouly Anglet
Aider la biodiversité, simplement ! Aire de biodiversité de Lamouly Anglet vendredi 10 juillet 2026.
Anglet
Aider la biodiversité, simplement !
Aire de biodiversité de Lamouly 68 rue de Lamouly Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 12:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Dans les jardins, la biodiversité a besoin d’être invitée pour se plaire et prospérer. Des petits gestes peuvent avoir un impact énorme. Quels sont-ils ?
De la réflexion ludique à l’action concrète, vous verrez que finalement avec un petit coup de pouce, on peut améliorer son cadre de vie et enrichir la biodiversité, dès le pas de notre porte !
Animé par l’association Bio Divers Cité.
Tout public dès 6 ans. .
Aire de biodiversité de Lamouly 68 rue de Lamouly Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Aider la biodiversité, simplement !
L’événement Aider la biodiversité, simplement ! Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet
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