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Aides financières 2026 : financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole La Maison de l’Habitant Nantes

mardi 29 septembre 2026 · La Maison de l'Habitant · Nantes

Aides financières 2026 : financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole La Maison de l’Habitant Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
La Maison de l'Habitant
Adresse
12 Rue Président Edouard Herriot
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public 

Vous prévoyez des travaux de rénovation énergétique sur la métropole nantaise ? Moins consommer d’énergie nécessite parfois des investissements conséquents. Pour les financer, il existe des dispositifs d’aides financières accessibles à tous. Découvrez ces dispositifs qui vous permettront de boucler votre budget et de définir quel parcours de rénovation ou d’adaptation est le plus pertinent pour vous.Gratuit sur inscriptionUne conférence animée par l’équipe France Rénov’

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015 https://ypl.me/SLj


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