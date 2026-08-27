Aides financières 2026 : financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole La Maison de l’Habitant Nantes
mardi 29 septembre 2026 · La Maison de l'Habitant · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public
Vous prévoyez des travaux de rénovation énergétique sur la métropole nantaise ? Moins consommer d’énergie nécessite parfois des investissements conséquents. Pour les financer, il existe des dispositifs d’aides financières accessibles à tous. Découvrez ces dispositifs qui vous permettront de boucler votre budget et de définir quel parcours de rénovation ou d’adaptation est le plus pertinent pour vous.Gratuit sur inscriptionUne conférence animée par l’équipe France Rénov’
La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015 https://ypl.me/SLj
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