Aides financières 2026 : financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole, Mairie de Mauves, Mauves-sur-Loire

Informations pratiques

Aides financières 2026 : financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole Mardi 6 octobre, 18h45 Mairie de Mauves Loire-Atlantique

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T18:45:00+02:00 – 2026-10-06T20:15:00+02:00

Fin : 2026-10-06T18:45:00+02:00 – 2026-10-06T20:15:00+02:00

Vous prévoyez des travaux de rénovation énergétique sur la métropole nantaise ? Moins consommer d’énergie nécessite parfois des investissements conséquents. Pour les financer, il existe des dispositifs d’aides financières accessibles à tous. Découvrez ces dispositifs qui vous permettront de boucler votre budget et de définir quel parcours de rénovation ou d’adaptation est le plus pertinent pour vous.

Une conférence animée par l’équipe France Rénov’

Mairie de Mauves 7 Rue du Carteron, Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://alisee.espace-france-renov.fr/ »}] [{« link »: « https://alisee.espace-france-renov.fr/ »}]

Vous prévoyez des travaux de rénovation énergétique sur la métropole nantaise ? Pour les financer, il existe des dispositifs d’aides financières accessibles à tous. Venez les découvrir. maisondelhabitant