Airexpo 2026 Aérodrome de Muret-Lherm Lherm Samedi 9 mai, 10h00 sur inscription

Airexpo 2026, meeting aérien organisé par les élèves de l’ENAC et de l’ISAE-SUPAERO

Née de la passion de quelques étudiants de l’ENAC et de l’ENSICA en 1987, Airexpo est devenu l’un des rendez-vous incontournables de l’aviation dans le Sud-Ouest. Aujourd’hui, les étudiants qui perpétuent Airexpo n’ont d’autre envie que celle de partager leur passion, déclencher cette étincelle qui leur est parfois apparue plus jeunes, lors d’un meeting aérien. Un objectif qui n’est pas prêt de changer ! Retour sur quatre décennies d’une aventure humaine hors du commun.

Le 9 mai 2026, Airexpo fêtera sa 40ᵉ édition sur le site de l’Aérodrome de Muret-Lherm. Depuis quatre décennies, ce meeting aérien unique en France rassemble étudiants, professionnels et grand public autour d’une même passion pour l’aéronautique. Bien plus qu’un spectacle, Airexpo incarne un véritable projet de transmission intergénérationnelle.

La billetterie est désormais ouverte !

L’événement est entièrement porté par une équipe d’une cinquantaine d’étudiants issus de l’ENAC et de l’ISAE-SUPAERO. Chaque année, une nouvelle promotion reprend le flambeau et consacre plusieurs mois à l’organisation du meeting : recherche de partenaires, coordination logistique, encadrement des bénévoles, pilotage de la communication et gestion opérationnelle.

Pour les élèves engagés, Airexpo représente une expérience humaine et professionnelle structurante. Confrontés à des responsabilités concrètes et à des décisions stratégiques, ils développent des compétences clés en gestion de projet, en travail d’équipe et en gestion d’imprévus.

Cette édition anniversaire revêt une dimension particulière. Elle symbolise quarante générations d’étudiants qui se sont transmis savoir-faire, contacts et passion, consolidant au fil du temps un modèle associatif solide et reconnu.

Fidèle à son ambition initiale, Airexpo proposera un programme aérien spectaculaire mêlant avions historiques et modernes, démonstrations de voltige et présentations d’appareils civils et militaires. Implanté au coeur du berceau de l’aéronautique européenne, l’événement poursuit un objectif constant : rendre l’aéronautique accessible à tous, dans une atmosphère conviviale et fédératrice.

Retrouvez toutes les informations concernant le plateau aérien, l’organisation de la journée et les temps forts de cette 40ème édition anniversaire sur le site officiel d’Airexpo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T19:00:00.000+02:00

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https://airexpo.org

Aérodrome de Muret-Lherm Aérodrome de Muret-Lherm Lherm 31600 Haute-Garonne



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