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DÎNER SPECTACLE LE CLOS DES ALOÈS CLOS DES ALOÈS Lherm

DÎNER SPECTACLE LE CLOS DES ALOÈS CLOS DES ALOÈS Lherm

DÎNER SPECTACLE LE CLOS DES ALOÈS CLOS DES ALOÈS Lherm jeudi 28 mai 2026.

Lieu : CLOS DES ALOÈS

Adresse : 67 route de Rieumes

Ville : 31600 Lherm

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lherm

DÎNER SPECTACLE LE CLOS DES ALOÈS

CLOS DES ALOÈS 67 route de Rieumes Lherm Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:30:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Vivez un spectacle immersif et rythmé unique en France, entre tradition et modernité !
Formule Dîner spectacle
Réservation obligatoire , Billetterie EN LIGNE www.leclosdesaloes.com
contact ou par téléphone 05 61 08 00 40   .

CLOS DES ALOÈS 67 route de Rieumes Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 00 40  contact@leclosdesaloes.com

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English :

Experience an immersive, rhythmic show unique in France, combining tradition and modernity!

L’événement DÎNER SPECTACLE LE CLOS DES ALOÈS Lherm a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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