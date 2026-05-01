DÎNER SPECTACLE LE CLOS DES ALOÈS CLOS DES ALOÈS Lherm

Lherm

DÎNER SPECTACLE LE CLOS DES ALOÈS

CLOS DES ALOÈS 67 route de Rieumes Lherm Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Vivez un spectacle immersif et rythmé unique en France, entre tradition et modernité !

Formule Dîner spectacle

Réservation obligatoire , Billetterie EN LIGNE www.leclosdesaloes.com

contact ou par téléphone 05 61 08 00 40 .

CLOS DES ALOÈS 67 route de Rieumes Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 08 00 40 contact@leclosdesaloes.com

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English :

Experience an immersive, rhythmic show unique in France, combining tradition and modernity!

L’événement DÎNER SPECTACLE LE CLOS DES ALOÈS Lherm a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE