Informations pratiques

Aniane

AIRS DE FAMILLE CONCERT D’OUVERTURE FANFARE CIOCARLIA ET L’ORCHESTRE BTP

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Airs de famille festival de musique.

Festival de musique en famille. L’événement se tiendra dans la cours d’honneur de l’ancienne abbaye d’Aniane ou au Sonmabule à Gignac selon les conditions météo. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 87 68

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English :

Family Ties: Music Festival.

L’événement AIRS DE FAMILLE CONCERT D’OUVERTURE FANFARE CIOCARLIA ET L’ORCHESTRE BTP Aniane a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT