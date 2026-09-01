AIRS DE FAMILLE CONCERT D’OUVERTURE FANFARE CIOCARLIA ET L’ORCHESTRE BTP Aniane
vendredi 11 septembre 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
AIRS DE FAMILLE CONCERT D’OUVERTURE FANFARE CIOCARLIA ET L’ORCHESTRE BTP
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Airs de famille festival de musique.
Festival de musique en famille. L’événement se tiendra dans la cours d’honneur de l’ancienne abbaye d’Aniane ou au Sonmabule à Gignac selon les conditions météo. .
50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 87 68
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English :
Family Ties: Music Festival.
L’événement AIRS DE FAMILLE CONCERT D’OUVERTURE FANFARE CIOCARLIA ET L’ORCHESTRE BTP Aniane a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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