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AGENDA · Aniane

AIRS DE FAMILLE CONCERT D’OUVERTURE FANFARE CIOCARLIA ET L’ORCHESTRE BTP Aniane

vendredi 11 septembre 2026 · Aniane

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
50 Boulevard Félix Giraud
Ville
34150 Aniane
Département
Hérault
Tarif

Aniane

AIRS DE FAMILLE CONCERT D’OUVERTURE FANFARE CIOCARLIA ET L’ORCHESTRE BTP

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Airs de famille festival de musique.
Festival de musique en famille. L’événement se tiendra dans la cours d’honneur de l’ancienne abbaye d’Aniane ou au Sonmabule à Gignac selon les conditions météo.   .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 87 68 

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English :

Family Ties: Music Festival.

L’événement AIRS DE FAMILLE CONCERT D’OUVERTURE FANFARE CIOCARLIA ET L’ORCHESTRE BTP Aniane a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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