Informations pratiques

Aniane

CHÂTEAU CAPION OUVRE SES PORTES

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château Capion ouvre ses portes pour une journée placée sous le signe du patrimoine, de l’art et du partage.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château Capion ouvre ses portes pour une journée placée sous le signe du patrimoine, de l’art et du partage.

Au programme

– Visites gratuites du château ;

– Expositions d’art en accès libre ;

– Découverte du domaine et de son patrimoine ;

Mais aussi un banquet vigneron, sur réservation ! .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 82 81 03 11

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, Château Capion is opening its doors for a day dedicated to heritage, art, and community.

L’événement CHÂTEAU CAPION OUVRE SES PORTES Aniane a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT