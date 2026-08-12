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AGENDA · Aniane

CHÂTEAU CAPION OUVRE SES PORTES Aniane

samedi 19 septembre 2026 · Aniane

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Ville
34150 Aniane
Département
Hérault
Tarif

Aniane

CHÂTEAU CAPION OUVRE SES PORTES

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château Capion ouvre ses portes pour une journée placée sous le signe du patrimoine, de l’art et du partage.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château Capion ouvre ses portes pour une journée placée sous le signe du patrimoine, de l’art et du partage.
Au programme
– Visites gratuites du château ;
– Expositions d’art en accès libre ;
– Découverte du domaine et de son patrimoine ;
Mais aussi un banquet vigneron, sur réservation !   .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 82 81 03 11 

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, Château Capion is opening its doors for a day dedicated to heritage, art, and community.

L’événement CHÂTEAU CAPION OUVRE SES PORTES Aniane a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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