Informations pratiques

Aniane

LES MERCREDIS DE L’ABBAYE 19 AOÛT

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.

>> Ces soirées conviviales sont également l’occasion de découvrir l’exposition de photo Raymond Depardon.

Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.

>> Ces soirées conviviales sont également l’occasion de découvrir l’exposition de photo Raymond Depardon.

Au programme

Mercredi 19 août L’âme de la guitare

Récital de Laurent Vadkerti Duo Garcia

Fortune

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Réservation conseillée

billetterie.saintguilhem-valleeherault.fr

Tarifs

10 € tarif plein

5 € tarif réduit

(Comprend le prix d’entrée pour l’exposition)

Tout public .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English :

They are teachers at the intermunicipal music school, but they are also—and above all—artists! The abbey hosts their artistic projects, which are both challenging and diverse.

>> These friendly evenings also offer an opportunity to explore the Raymond Depardon photography exhibition.

L’événement LES MERCREDIS DE L’ABBAYE 19 AOÛT Aniane a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT