LES MERCREDIS DE L’ABBAYE 19 AOÛT Aniane
mercredi 19 août 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
LES MERCREDIS DE L’ABBAYE 19 AOÛT
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.
>> Ces soirées conviviales sont également l’occasion de découvrir l’exposition de photo Raymond Depardon.
Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.
>> Ces soirées conviviales sont également l’occasion de découvrir l’exposition de photo Raymond Depardon.
Au programme
Mercredi 19 août L’âme de la guitare
Récital de Laurent Vadkerti Duo Garcia
Fortune
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Réservation conseillée
billetterie.saintguilhem-valleeherault.fr
Tarifs
10 € tarif plein
5 € tarif réduit
(Comprend le prix d’entrée pour l’exposition)
Tout public .
50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie
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English :
They are teachers at the intermunicipal music school, but they are also—and above all—artists! The abbey hosts their artistic projects, which are both challenging and diverse.
>> These friendly evenings also offer an opportunity to explore the Raymond Depardon photography exhibition.
L’événement LES MERCREDIS DE L’ABBAYE 19 AOÛT Aniane a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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