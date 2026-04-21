Informations pratiques

Aniane

LES APERO’CHATEAU CHATEAU CAPION

Chemin de Capion Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Rendez-vous pour une nouvelle soirée musicale et conviviale au cœur des vignes.

Rendez-vous pour une nouvelle soirée musicale et conviviale au cœur des vignes.

Au programme concert live du trio gipsy Saritano, musique en plein air, coucher de soleil, grands vins du domaine et ambiance estivale dans le parc du château, ambiance garantie pour cette soirée de cloture de la saison.

Pour ravir vos papilles, le traiteur Boucherie Gourmande vous proposera 2 plats du terroir sans oublier l’option Végé toujours possible, pour les plus gourmands des desserts maison et popcorn vous seront proposés le tout accompagné d’un large choix de nos vins du domaine.

L’entrée comprenant une consommation et une table réservée pour votre confort.

Sur réservation. .

Chemin de Capion Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 82 81 03 11 tourisme@chateaucapion.com

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English :

Join us for another fun-filled evening of music in the heart of the vineyards.

L’événement LES APERO’CHATEAU CHATEAU CAPION Aniane a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS