FESTIVAL EN SCÈNES, À ANIANE ! Aniane
samedi 22 août 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
FESTIVAL EN SCÈNES, À ANIANE !
Place Etienne Sanier Aniane Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Le festival transforme les places et les ruelles d’Aniane en scènes à ciel ouvert pour offrir du spectacle vivant, le temps d’un week-end.
En 2026, les 22 et 23 août prochains, l’association En Scènes ! reprend le flambeau. Deux jours de spectacles, de rencontres et de moments qu’on n’oublie pas, avec 6 spectacles programmés en plus de 2 autres OFF et un concert! Découvrez notre programmation détaillée sur www.enscenes.fr
Rendez-vous Place Etienne Sanier, aux Halles, à la salle des fêtes et au Jardin Saint Rome à Aniane. Buvette assurée. .
Place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault Occitanie contact@enscenes.fr
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English :
The festival transforms the squares and alleyways of Aniane into open-air stages, offering live performances for a weekend.
L’événement FESTIVAL EN SCÈNES, À ANIANE ! Aniane a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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