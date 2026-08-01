Informations pratiques

Aniane

FESTIVAL EN SCÈNES, À ANIANE !

Place Etienne Sanier Aniane Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Le festival transforme les places et les ruelles d’Aniane en scènes à ciel ouvert pour offrir du spectacle vivant, le temps d’un week-end.

En 2026, les 22 et 23 août prochains, l’association En Scènes ! reprend le flambeau. Deux jours de spectacles, de rencontres et de moments qu’on n’oublie pas, avec 6 spectacles programmés en plus de 2 autres OFF et un concert! Découvrez notre programmation détaillée sur www.enscenes.fr

Rendez-vous Place Etienne Sanier, aux Halles, à la salle des fêtes et au Jardin Saint Rome à Aniane. Buvette assurée. .

Place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault Occitanie contact@enscenes.fr

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English :

The festival transforms the squares and alleyways of Aniane into open-air stages, offering live performances for a weekend.

L’événement FESTIVAL EN SCÈNES, À ANIANE ! Aniane a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT