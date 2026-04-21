APERO’CHATEAU Aniane
vendredi 21 août 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
APERO’CHATEAU
Château Capion Aniane Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Une soirée musicale et conviviale au cœur des vignes.
Soirée de closing ambiance Gipsy avec le groupe Saritano.
Château Capion donne rendez-vous vendredi 21 août au Château Capion pour une nouvelle soirée musicale et conviviale au cœur des vignes.
Au programme concert live du trio gipsy Saritano, musique en plein air, coucher de soleil, grands vins du domaine et ambiance estivale dans le parc du château, ambiance garantie pour cette soirée de cloture de la saison.
Pour ravir vos papilles, le traiteur Boucherie Gourmande proposera 2 plats du terroir sans oublier l’option végé toujours possible, pour les plus gourmands des desserts maison et popcorn vous seront proposés le tout accompagné d’un large choix des vins du domaine. .
Château Capion Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 82 81 03 11 tourisme@chateaucapion.com
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English :
A musical evening in the heart of the vineyards.
L’événement APERO’CHATEAU Aniane a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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