VISITE FLASH: L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE REDÉCOUVERTE PAR L’ARCHÉOLOGIE Aniane
samedi 19 septembre 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
VISITE FLASH: L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE REDÉCOUVERTE PAR L’ARCHÉOLOGIE
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’ancienne abbaye d’Aniane redécouverte par l’archéologie.
Entre 2011 et 2015 le CNRS a mené cinq campagnes de fouilles dirigées par Laurent Schneider. Premiers à réinvestir le site abandonné depuis les années 1990, les archéologues ont mis à jour les vestiges d’un monastère bénédictin fondé au VIIIe siècle. .
50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 71 abbaye@cc-vallee-herault.fr
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English : VISITE FLASH: L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE REDÉCOUVERTE PAR L’ARCHÉOLOGIE
The ancient Abbey of Aniane, rediscovered by archaeologists.
L’événement VISITE FLASH: L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE REDÉCOUVERTE PAR L’ARCHÉOLOGIE Aniane a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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