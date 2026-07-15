Informations pratiques

Aniane

VISITE FLASH: L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE REDÉCOUVERTE PAR L’ARCHÉOLOGIE

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’ancienne abbaye d’Aniane redécouverte par l’archéologie.

Entre 2011 et 2015 le CNRS a mené cinq campagnes de fouilles dirigées par Laurent Schneider. Premiers à réinvestir le site abandonné depuis les années 1990, les archéologues ont mis à jour les vestiges d’un monastère bénédictin fondé au VIIIe siècle. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 71 abbaye@cc-vallee-herault.fr

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English : VISITE FLASH: L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE REDÉCOUVERTE PAR L’ARCHÉOLOGIE

The ancient Abbey of Aniane, rediscovered by archaeologists.

L’événement VISITE FLASH: L’ANCIENNE ABBAYE D’ANIANE REDÉCOUVERTE PAR L’ARCHÉOLOGIE Aniane a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT