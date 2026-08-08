AJAM Gabriel Pidoux & Jorge González Buajasán Colmar

Informations pratiques

Colmar

AJAM Gabriel Pidoux & Jorge González Buajasán

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Gabriel Pidoux, Révélation Soliste Instrumental aux Victoires de la Musique Classique 2020, et Jorge González Buajasán, soliste et chambriste recherché, forment un duo depuis 2019.

Si le trait de pinceau de Gabriel Pidoux est exquis, avec ses multiples nuances de couleur et de lumière, les coups de brosse de Jorge Gonzalez Buajasan font plus que réaliser un fond pianistique. Un duo d’avenir. Pierre Gervasoni Le Monde

La 66e édition de l’AJAM au Théâtre municipal de Colmar débutera en beauté avec Gabriel Pidoux, hautboïste au parcours impressionnant qui a été notamment Révélation soliste instrumental des Victoires de la Musique Classique 2020. Accompagné du merveilleux pianiste du Trio Zeliha, Jorge González Buajasán, le jeune virtuose nous offrira un programme français de haut vol. Un rendez-vous exceptionnel !

L’école française de hautbois est l’une des plus prestigieuses du monde. Trois compositeurs du XXe siècle, Saint-Saëns, Poulenc et Dutilleux, lui sont indissociables tant ils ont su magnifier la poésie du merveilleux instrument.

À ces trois œuvres dédiées à la magie évocatrice du hautbois, répondront deux pièces de virtuosité conçues pour éblouir. Quant à la Mélancolie de Poulenc, elle nous fera apprécier le jeu subtil de Jorge González Buajasán.

Gabriel Pidoux, Révélation Soliste Instrumental aux Victoires de la Musique Classique 2020, et Jorge González Buajasán, soliste et chambriste recherché, forment un duo depuis 2019. En 2022 et 2026, deux albums largement salués par la critique signent leur amitié complice.

Ce rendez-vous est exceptionnel car l’AJAM, fondée en 1960, y accueille déjà la troisième génération d’une prestigieuse lignée de musiciens. Après le violoncelliste et chef d’orchestre Roland Pidoux, reçu en 1968, puis son fils le violoncelliste et fondateur du Trio Wanderer Raphaël Pidoux, en 2003, c’est aujourd’hui son petit-fils, Gabriel Pidoux, que l’association est fière d’accueillir à son tour. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

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English :

Gabriel Pidoux, winner of the %AB R%E9v%E9lation %BB Instrumental Soloist %BB award at the 2020 Victoires de la Musique Classique, and Jorge Gonz%E1lez Buajas%E1n, a sought-after soloist and chamber musician, have been performing as a duo since 2019.

L’événement AJAM Gabriel Pidoux & Jorge González Buajasán Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar