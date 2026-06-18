AKRI- Acrobatie, clowns et manipulation d’objets Centre culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste dimanche 18 octobre 2026.

Saint-Laurent-de-Neste

AKRI- Acrobatie, clowns et manipulation d’objets

Centre culturel de la Maison du Savoir 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 18:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Ákri (qui signifie seuil ou limite en grec) est un solo mêlant théâtre, acrobatie et clown. Avec pour seuls éléments un acrobate et un escalier, le spectacle explore les espaces de transition et les moments d’attente. L’escalier devient à la fois décor, terrain de jeu et symbole du passage entre deux mondes, où les frontières entre réalité et imagination s’effacent.

Tarif 12/10€

Pour 2€, prenez le bus pour aller au spectacle avec la navette au départ d’Arreau , Lannemezan et Mauléon-Barousse. Réservation sur la billeterie Elloha

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Centre culturel de la Maison du Savoir 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

%C1kri (which means %AB threshold %BB or %AB limit %BB in Greek) is a solo performance that blends theater, acrobatics, and clowning. Featuring only an acrobat and a staircase, the show explores transitional spaces and moments of waiting. The staircase becomes at once a set, a playground, and a symbol of the passage between two worlds, where the boundaries between reality and imagination blur.

Price: 12/10?

For 2?, take the shuttle bus to the show, departing from Arreau, Lannemezan, and Mauléon-Barousse. Reservations at the Elloha ticket office

L’événement AKRI- Acrobatie, clowns et manipulation d’objets Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Neste-Barousse|CDT65