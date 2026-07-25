Saint-Laurent-De-Neste en Fête SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-De-Neste en Fête

SAINT-LAURENT-DE-NESTE A la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Fête du Village le 08 et 09 août !

Au programme

le samedi dès 18h apéritif offert par le comité d’animation

repas avec le Panier Nestois adulte 22 € Salade gasconne, poulet basquaise, fromage, tarte aux pommes.

enfant 6 € Pilon de poulet, frites, tarte aux pommes, boisson

> réservation repas avant le 02 aout au 06 08 15 43 82

>>> Bal disco avec Mégo Music ! <<< le dimanche de 8h30 à 11h30 concours de pêche enfant -12 ans. Inscription 5€ / Permis obligatoire 10h30 messe, dépôt de gerbe et apéritif offert par la mairie, à 13h30 concours de pétanque en doublette à 18h apéritif accompagnée par le groupe couleur K-FÉ Restauration par le Panier Nestois et Animation par MEGA MUSIC . SAINT-LAURENT-DE-NESTE A la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 15 43 82 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Village Festival—August 8 and 9!

On the schedule:

Saturday starting at 6 p.m.: aperitif provided by the event committee

dinner with Le Panier Nestois: adults—22 €: Gascon salad, Basque-style chicken, cheese, apple pie.

Children 6 €: Chicken drumstick, fries, apple tart, drink

> Reserve your meal by August 2 at 06 08 15 43 82

>>> Dance party with Mégo Music! <<< Sunday from 8:30 a.m. to 11:30 a.m.: Fishing contest for children under 12. Registration: 5? / License required 10:30 a.m.: Mass, wreath laying, and aperitif offered by the town hall, %E0 1:30 p.m.: Doubles pétanque tournament %E0 6:00 p.m.: Aperitif accompanied by the band Couleur K-F%C9 Catering by Le Panier Nestois and Entertainment by MEGA MUSIC L'événement Saint-Laurent-De-Neste en Fête Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65